POL-NOM: Bad Gandersheim - Sachbeschädigung an einem Bagger

Bad Gandersheim - (lpk) In der Nacht zum Donnerstag wurde ein in der umzäunten Rathaus-Baustelle am Markt abgestellter Bagger beschädigt. Mittels eines Pflastersteins wurde auf die Motorabdeckung am Heck des Baggers geworfen, wodurch eine nicht unerhebliche Delle im Blech verursacht wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

