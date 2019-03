Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betäubungsmittel konsumiert, dann Auto gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 34 Jahre alter Einbecker wurde am Mittwoch, 20.03.2019, gegen 21.00 Uhr in der Wolperstraße mit seinem Pkw einer Kontrolle unterzogen. Bei einer Überprüfung körperlicher Merkmale bezüglich seiner Fahrtauglichkeit, zeigte der Mann Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt hindeuteten. Ein durchgeführter Drogentest erhärtete den Verdacht, so dass dem 34-jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde neben einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell