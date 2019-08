POL-PDPS: Versuchter Einbruch

Polizeidirektion Pirmasens

Zwischen dem 27.7.2019, 18.00 Uhr und dem 1.8.2019, 09.00 Uhr, kam es in Contwig zu einem versuchten Einbruch in den katholischen Kindergarten. Es wurde versucht die Eingangstür aufzubrechen, was jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

