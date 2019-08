Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Wohnung

Zweibrücken (ots)

Am 31.7.2019, gegen 06.00 Uhr, wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Zur Adelsklinge auf eine Person an ihrem Gartentürchen aufmerksam. Sie sprach dann die Person an. Diese rief dann etwas und eine zweite Person kam aus dem Keller des Anwesens gerannt. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass diese zweite Person 2 Geldbeutel und Bargeld entwendet hatte. Es liegt nur eine sehr vage Personenbeschreibung vor. Schadenshöhe ca. 1100 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

