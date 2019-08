Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer Rundballenheupresse bei Thaleischweiler

Thaleischweiler (ots)

Am 01.08.2019, gegen 13.50 Uhr begann eine an einem Traktor mitgeführte Rundballenheupresse vermutlich infolge eines technischen Defekts zu brennen. Der Traktorfahrer koppelte die Presse ab und konnte hierdurch einen Übergriff des Brandes auf den Traktor verhindern. Das Feuer breitete sich anschließend auf das Feld aus. Das Ganze passierte auf einem Feld im Bereich des Buchenwaldhofs bzw. Lenspacher Hof bei Thaleischweiler-Fröschen. Die Presse brannte vollständig aus. Hierbei entstand an der Presse ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Zusätzlich brannten ca. 20 Heuballen im Wert von insgesamt ca. 1000 EUR aus. Der Feldbrand erstreckte sich über eine Fläche von ca. 300m x 75m. Die Feuerwehr war mit 9 Fahrzeugen und ca. 35 Feuerwehrkräften im Einsatz um den Brand zu löschen.

