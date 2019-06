Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung 82-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand - Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen

Hannover (ots)

Das am Sonntagnachmittag, 16.06.2019, gegen 16:45 Uhr, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Constantinstraße ausgebrochene Feuer ist durch einen technischen Defekt verursacht worden.

Wie von uns bereits berichtet, hatten mehrere Zeugen die Flammen in der Wohnung des Gebäudes an der Constantinstraße bemerkt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer löschen. Dennoch fanden sie in der Wohnung die verstorbene 82-Jährige vor.

Heute haben Beamte des Zentralen Kriminaldienstes ihre Ermittlungen vor Ort abgeschlossen. Demnach gehen sie von einem technischen Defekt in einem Elektrogerät als Brandursache aus. Den Schaden an den weiterhin unbewohnbaren Räumlichkeiten schätzt die Polizei auf 100.000 Euro. /now, has

