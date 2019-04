Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Mit gefälschten Pässen am Flughafen Stuttgart gelandet

Mit totalgefälschten italienischen Fremdenpässen landeten am gestrigen Mittwochmorgen (17.04.19) zwei ghanaische Staatsangehörige am Flughafen Stuttgart. Die beiden Männer im Alter von 46 und 29 Jahren kamen mit einer Maschine aus Venedig/Italien an, als sie sich im Rahmen einer Dokumentensichtung den Beamten der Bundespolizei gegenüber mit den gefälschten Pässen auswiesen. Wegen des dringenden Tatverdachts der Urkundenfälschung beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart beim zuständigen Amtsgericht Untersuchungshaft. Die Reise der beiden Männer endete letztlich im Gefängnis.

