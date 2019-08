Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht mit hohem Schaden

Höheinöd (ots)

In Höheinöd ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einer Unfallflucht in der Straße "Auf dem Land" gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat dort einen ordnungsgemäß geparkten Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf über 2000.- Euro. Zeugen die hier etwas bemerkt haben mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 06333 9270 melden.

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 / 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell