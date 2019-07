Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Fahrzeugbrand vermutlich nach technischem Defekt

Ellerstadt (ots)

Zu einem wirtschaftlichen Totalschaden kam es an einem Kleinbus, als dieser am Dienstag gegen 15.00 Uhr in der Nauroth ausbrannte. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und blieb unverletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

