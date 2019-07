Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Spind im Schwimmbad aufgebrochen

Wachenheim (ots)

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr wurde am Dienstag ein Spind im Wachenheimer Schwimmbad aufgebrochen. Da es der Dieb wohl nur auf Bargeld abgesehen hatte, konnte der entwendete Geldbeutel mit sämtlichen Dokumenten in einem Mülleimer aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

