Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstahl eines Defibrillators und einer Überwachungskamera in Rüdesheim

Rüdesheim - Nahestraße (ots)

Bereits zwischen dem 02.05.2019 und 03.05.2019 kam es in der Nahestraße in Rüdesheim zum Diebstahl eines Defibrillators. Das Gerät war von bisher unbekannten Tätern an der Rosengartenhalle aus seiner Vorrichtung entnommen und entwendet worden. Ein medizinischer Notfall, der den Einsatz des Defibrillators gerechtfertigt hätte, ist derzeit nicht bekannt. Auffallend ist, dass der oder die unbekannten Täter eine in der Nähe angebrachte Überwachungskamera ebenfalls entwendet haben.

Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811101 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

