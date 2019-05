Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Bad Kreuznach (ots)

Ein 52jähriger Mann befährt am 16.05.2019, um 17:07 Uhr, die Straße "Am Römerkastell" in Fahrtrichtung Viktoriastraße und ordnet sich an der dortigen Kreuzung auf der Linksabbiegerspur ein. Zur gleichen Zeit befährt ein 41jähriger Mann mit seinem Pkw die Viktoriastraße in Richtung der Straße "Am Römerkastell" (durchgehender Verkehr). Die an der Kreuzung befindliche Lichtzeichenanlage ist für beide Fahrzeugführer zeitgleich auf Grün geschaltet. Der 52jährige Mann biegt schließlich mit seinem Pkw nach links ab und übersieht dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw des 41jährigen Mannes. Es kommt zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Durch den Verkehrsunfall werden die Insassen im Fahrzeug des 52jährigen Mannes (Fahrzeugführer und 48jährige Beifahrerin) schwer verletzt (Verletzungen im Beckenbereich). Die beiden Insassen im Fahrzeug des 41jährigen Mannes (Fahrzeugführer und 22jährige Beifahrerin) werden leicht verletzt (HWS). Alle Beteiligten werden nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Aufgrund der Räumungsarbeiten musste die Fahrbahn für etwa 2 Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell