Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 30-minütige Vollsperrung der B 428 nach Verkehrsunfall

Hackenheim (ots)

Ein 26jähriger Mann befährt am 16.05.2019, um 17:58 Uhr, mit seinem Pkw die B428 aus Bad Kreuznach kommend in Richtung Hackenheim. In Höhe der Ortschaft Hackenheim biegt der 26jährige mit seinem Pkw nach links in die Straße "Am Sportsfeld" ein. Der hinter ihm befindliche 32jährige Fahrzeugführer bemerkt das Abbremsen des vor ihm fahrenden Pkw zu spät und fährt mit seinem Pkw in das Heck des abbiegenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß werden alle Beteiligten(die beiden Fahrer und ein 26jährige Beifahrer im abbiegenden Pkw) leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12.000EUR. Die B428 musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

