Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190208 - 148 Frankfurt-Gallus: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ka) Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03.15 Uhr, stießen auf der Mainzer Landstraße ein Pkw und ein Fußgänger zusammen. Der Fußgänger trug dadurch schwere Verletzungen davon.

Der 21-jährige Peugeot-Fahrer war auf der Mainzer Landstraße stadteinwärts unterwegs, als es auf Höhe der Wilhelm-Schickardt-Straße zu dem Zusammenstoß kam. Warum sich der 32-jährige Fußgänger auf der Fahrbahn befand, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In dem Peugeot befanden sich neben dem Fahrer zwei weitere Insassen, 18 und 22 Jahre alt. Alle drei blieben unverletzt. Der Fußgänger zog sich jedoch schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Aktuell besteht keine Lebensgefahr. Der Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der 21-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss gestanden haben und der Fußgänger erheblich alkoholisiert gewesen sein. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell