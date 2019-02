Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190208 - 146 Frankfurt-Schwanheim: Rassistische Beleidigungen

Frankfurt (ots)

(mc) Gestern Vormittag (07. Februar 2019) wurde eine Gruppen Jugendlicher von einem noch unbekannten Täter in der Straßenbahn in Höhe der Rheinlandstraße beleidigt und angegriffen.

Gegen 11 Uhr kam es zu dem Vorfall in der Linie 12 in Richtung Schwanheim-Endstation. Die insgesamt neun Jugendlichen einer Schulklasse, unter denen sich auch ein Schüler jüdischen Glaubens befand, waren auf dem Weg zu einer Beerdigung, als der Täter sie zunächst verbal angriff. Ersten Erkenntnissen nach beleidigte er die Gruppe in unflätiger Weise. Auch antisemitische Anfeindungen sollen gefallen sein.

Im Anschluss versuchte er zudem einem der Schüler mit dem Fuß ins Gesicht zu treten, wobei dies durch die schnelle Reaktion seines Opfers abgewehrt werden konnte. An der Straßenbahnhaltestelle 'Harthweg' verließ der Täter die Bahn und entfernte sich unerkannt.

Erst im Laufe des Tages wurde bei der Polizei Anzeige erstattet.

Die Polizei sucht nun nach einem ca. 18 - 20-jährigen Mann mit nordafrikanischem Erscheinungsbild, langem, lockigem und braunem Haar, von dünner Statur und einem kantigen Gesicht sowie brauner Augenfarbe. Er trug eine dunkelrote NY-Yankee Kappe, eine dunkle Jogginghose und schwarze Schuhe. Er soll schlechtes Deutsch und Sätze ohne die Verwendung von Artikeln gesprochen haben.

Der Staatsschutz wurde eingeschaltet und es werden Zeugen gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 069 / 755 - 53111 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell