Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Mobilfunkmast an der A6 aufgebrochen

Gemarkung Laumersheim - 22.07.2019, 00:20 Uhr (ots)

Der Geschädigte meldete am Vormittag des 22.07. den Einbruch an einem Mobilfunkmast in der Gemarkung Laumersheim, Nähe der Autobahn. Er stellte fest, dass kurz nach Mitternacht ein Türalarm ausgelöst wurde (= vermutliche Tatzeit). Unbekannte hatten die Drahttür einer Umzäunung aufgehebelt und außen angebrachte Schaltschränke aufgebrochen. Aus den Schränken wurden technische Schalteinheiten und Akkus gestohlen. Vorhandene Kabel wurden einfach abgeschnitten. Die Sendeeinrichtung ist allerdings nicht betroffen. Der Schaden wird im 5-stelligen Bereich vermutet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht hat jemand in der Nacht zum 22.07.2019 im Bereich Laumersheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.

Rückfragen bitte an:

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell