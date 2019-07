Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Fassade im Klemmhof beschädigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Vermutlich ein unbekannter LKW-Fahrer beschädigte in der Zeit vom 19.07.2019 15:00 Uhr bis 22.07.2019 09:30 Uhr eine Hausfassade in der Landschreibereistraße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Putz wurde in einer Höhe von ca. vier Metern abgetragen. Die Schadenshöhe wird mit ca. 1000 Euro angegeben.

