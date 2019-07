Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tankstelle nicht besetzt - Zapfsäulen aber in Betrieb

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 36-jähriger Neustadter fuhr am 22.07.2019 gegen 23:30 Uhr eine Tankstelle in Neustadt an um zu Tanken. Der eigentliche Tankvorgang war problemlos. Als er jedoch zum Bezahlen schreiten wollte, stellte er fest, dass die Tankstelle nicht mehr besetzt war. Er rief die Polizei, die dann die Pächterin der Tankstelle informierte. Sie kam vor Ort, schaltete die Zapfsäulen ab und regelte die Zahlungsmodalitäten mit dem 36-Jährigen.

