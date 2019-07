Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Dienstbezirk

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.07.2019 gegen 09:00 Uhr kontrollierte die Polizei Neustadt die Geschwindigkeit in der 70-km/h-Zone auf der B39 bei Geinsheim. 13 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die Geschwindigkeit. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 106 km/h.

In der Amalienstraße wurden gestern morgen ebenfalls mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Hier waren sechs Fahrzeugführer während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt und 11 Autofahrer verzichteten auf den Sicherheitsgurt.

