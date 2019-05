Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrraddiebstahl

Mainz (ots)

Freitag, 24.05.2019, 00:00 Uhr bis Sonntag, 26.05.2019, 15:00 Uhr

Eine 38-Jährige meldet der Polizei, dass ihr Fahrrad aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Altstadt entwendet wurde. Bei einem Online-Verkaufsportal wird ihr Fahrrad in Mainz zum Verkauf angeboten. Sie erkennt das Fahrrad zweifelsfrei an verschiedenen Details. In Absprache mit der Polizei schreibt sie den Verkäufer an, um einen Kauftermin zu vereinbaren. Zusammen mit einem zivil gekleideten Polizeibeamten trifft sie sich mit dem Verkäufer, der ihnen das Fahrrad zeigt. Es kann zweifelsfrei als Eigentum der 38-Jährigen zugeordnet werden. Das Fahrrad wird der Geschädigten ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell