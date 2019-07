Polizei Paderborn

POL-PB: Pressemeldung LR Paderborn, Freitag, 19.07.2019, 15:00 Uhr - Sonntag, 21.07.2019, 08:00 Uhr

33102 Paderborn (ots)

Trunkenheitsfahrt endet im Gebüsch Salzkotten, Paderborner Straße 36 Sonntag, 21.07.2019, 03:30 Uhr Die Trunkenheitsfahrt eines 22-jährigen Pkw-Fahrers in der Salzkottener Innenstadt führte vom Tankstellengelände in ein Gebüsch am Fahrbahnrand. Am Sonntagmorgen, 21.07.2019, gegen 03:30 Uhr, fuhr ein alkoholisierter 22-Jähriger mit seinem Pkw auf ein Tankstellengelände in der Salzkottener Innenstadt. Als er seine Fahrt von dort aus fortsetzte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen Holzpfeiler und blieb schließlich in dem angrenzenden Gebüsch stehen. Bei der Kontrolle des Fahrers fiel den Beamten neben dem schwankenden Gang und der lallenden Aussprache auch der Alkoholgeruch auf. Nach der Blutprobe wurde der Führerschein durch die Polizei einbehalten.

Alkoholisiert, ohne Helm und ohne Führerschein mit dem Roller gestürzt Paderborn, Oeynhauser Weg Samstag, 20.07.2019, 23:36 Uhr Leicht verletzt hat sich ein alkoholisierter 35-Jähriger Rollerfahrer, der versucht hat sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und dabei mit seinem Roller auf dem Oeynhauser Weg gestürzt ist. Am Samstagabend, 20.07 .2019, gegen 23:36, ist einer Streifenwagenbesatzung der Polizei ein Rollerfahrer aufgefallen, der auf dem Oeynhauser Weg ohne Helm gefahren ist. Als er sich der Verkehrskontrolle zu entziehen versuchte, stürzte er und verletzte sich dabei leicht. Als er anschließend zu Fuß weiter flüchten wollte, konnte er durch die Beamten festgehalten werden. Der Rollerfahrer war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden Strafanzeigen gegen ihn und den Fahrzeughalter gefertigt.

Verwechselung von Bremse und Gaspedal führt zu Verkehrsunfall Sennelager, Danziger Straße 1 Samstag, 20.07.2019, 10:25 Uhr Leicht verletzt hat sich die 43-jährige Fahrzeugführerin eines Ford Fiesta, als sie am Samstagmorgen am Rewe Markt in Sennelager das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte und daraufhin gegen einen geparkten Pkw prallte und gegen einen Baum schleuderte. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei leicht.

Alkoholisierter Mofafahrer fährt ungebremst gegen geparkten Pkw Salzkotten, Verlarer Straße 42 Samstag, 20.07.2019, 02:37 Uhr Schwerverletzt hat sich ein 24jähriger Mofafahrer, als er in alkoholisiertem Zustand auf der Verlarer Straße in Salzkotten (FR Verne) in der in der Nacht zu Samstag ungebremst gegen einen rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw krachte. Am Samstagmorgen, 20.07.2019, gegen 02:37 Uhr, befuhr der alkoholisierte 24-Jährige mit seinem Mofa die Verlarer Straße in Salzkotten in Fahrtrichtung Verne. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dort eine längere Strecke auf der Bankette und krachte ungebremst in einen geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß hat sich der Fahrer des Mofas einen offenen Bruch zugezogen und wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Einen Helm hatte er dabei, trug ihn aber nicht.

