Polizei Paderborn

POL-PB: Auto kippt nach Unfall um

Salzkotten (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße bei Salzkotten wurden am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt. Die 43-jährige Fahrerin eines VW Tourans wollte um 16.15 Uhr von der Scharmeder Straße aus auf die Paderborner Straße in Fahrtrichtung Paderborn abbiegen. Dabei stieß sie aus noch ungeklärter Ursache mit dem Opel Astra eines 81-Jährigen zusammen, der in Richtung Salzkotten fuhr. Der VW Touran kippte durch den Zusammenprall auf die rechte Seite. Beide Autofahrer mussten per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf 11.000 Euro.

