Polizei Düsseldorf

POL-D: Feuer in Lagerhalle an der Düsseldorfer Messe - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Feuer in Lagerhalle an der Düsseldorfer Messe - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Ermittlungen dauern an

Donnerstag, 21. Februar 2019, Abendstunden

Nach dem Feuer in einer Lagerhalle an der Düsseldorfer Messe ermitteln jetzt die Polizei und die Staatsanwaltschaft wegen Brandstiftung. Nach der Begutachtung durch den Brandsachverständigen und die Spezialisten der Kriminalpolizei kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur genauen Feststellung der Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell