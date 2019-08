Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Wetter (ots)

Am 24.08.2019, um 15:15 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Mann aus Wetter mit seinem Pkw, VW Polo, die Grundschötteler Straße in Fahrtrichtung Wetter. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hierbei gegen einen am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw, Audi. Der Wetteraner wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels RTW vorsorglich einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. Beide Pkw waren nach dem Unfallgeschehen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Grundschötteler Straße wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

