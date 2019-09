Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Haftbefehl

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019, gegen 13:50 Uhr erkannten Polizeibeamte an der Kreuzung Winzler Straße / Waisenhausstraße in Pirmasens einen mit Haftbefehl gesuchten Mann, welcher fußläufig unterwegs war. Bei Erkennen der Polizeibeamten rannte der Mann davon. Er konnte nach kurzer fußläufiger Verfolgung in der Maler-Bürkel-Straße gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte in seiner Jackentasche Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden, weswegen den Mann nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet. Er wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt nach Zweibrücken verbracht.

