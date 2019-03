Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffskollission bei Oberwesel

St. Goar (ots)

Ein zu Berg fahrendes Tankmotorschiff (TMS) verließ am Morgen des 03.03.2019 auf dem Rhein im Bereich des oberen Endes des sogenannten "Geisenrückens" zwischen Sankt Goar und Oberwesel aufgrund eines nautischen Fahrfehlers für einen kurzen Abschnitt die Fahrrinne und drohte auf den dortigen "Jungferngrund" zu geraten. Als der Schiffsführer des TMS seinen Fehler bemerkte, versuchte er sein Schiff zurück in die Fahrrinne zu manövrieren. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein zu Tal fahrender Schubverband. Das vom Schiffsführer des TMS eingeleitete Fahrmanöver missglückte und die beiden Schiffe kollidierten. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Deformationen am backbordseitigen Bug und jeweils ein Loch in den Bordwänden. Die Schäden traten außerhalb der Ladungsbereiche und oberhalb der Wasserlinien auf. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schifffahrt wurde vorübergehend gesperrt.

Nach entsprechenden Reparaturmaßnahmen und deren Begutachtung konnten mittlerweile sowohl das Tankmotorschiff als auch der Schubverband, denen jeweils ein Weiterfahrverbot erteilt worden war, ihre Fahrt fortsetzen.

