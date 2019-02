PP-ELT: Außenbordmotoren am Eicher See gestohlen

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Im Zeitraum vom 19.02.2019 bis 23.02.2019 wurden auf dem Gelände des Segelclubs Eich im Eicher See insgesamt drei Außenbordmotoren entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über den See Zugang zum Gelände des Clubs. Es wurden ein 4 PS Motor der Marke Mercury, ein 9,9 PS Yamaha Außenborder und ein 30 PS Yamaha Außenbordmotor entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

