Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: GMS fährt sich im linksrheinischen Geisenrückenfahrwasser fest

St. Goar (ots)

Am Samstag, 02.03.2019, fuhr sich gegen 08:50 Uhr ein mit rund 2200 Tonnen Raps (Futtermittel) beladenes GMS im Bereich der Ausfahrt des linksrheinischen Geisenrückenfahrwassers in der Bergfahrt fest. Das GMS kam vermutlich aufgrund von Problemen mit dem Bugankerpfahl in der Fahrt befindlich fest. Es wurden keine Personen verletzt und es kam auch weder zu Ladungsaus- noch zu Wassereintritt.

Das GMS liegt derzeit noch im linkrheinischen Geisenrückenfahrwasser fest und wird mit Unterstützung der Hauptmaschine stabil gehalten. Durch die Revierzentrale Oberwesel wird die Schifffahrt gewahrschaut. Das linksrheinische Geisenrückenfahrwasser ist weiterhin gesperrt, die Schifffahrt kann jedoch auf das rechtsrheinische Fahrwasser ausweichen. Ein Techniker wurde zwecks Begutachtung und Reparatur angefordert.

