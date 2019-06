Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Bürogebäude

Ludwigshafen (ots)

Ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe entstand bei einem Einbruch in ein Bürogebäude einer Steuerberatungsgesellschaft in Ludwigshafen am Rathaus Platz. In der Zeit von Freitag, 14.06.2019, 16:00 Uhr bis Montag, 17.06.2019 06:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Geschäftsräumen. Die Eingangstür wurde aufgehebelt und die Schränke durchwühlt. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

