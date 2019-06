Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer ärgert sich über helfende Polizisten

Ludwigshafen (ots)

In der Saarlandstraße kam es am Montag, 17.6.2019 gegen 18:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge eine 31-Jährige und ein 8-Monate-altes Kind in ein Krankenhaus verbracht wurden.

Eine 38-jährige Autofahrerin und ein 34-jähriger Autofahrer hatten zu diesem Zeitpunkt hintereinander an einer roten Ampel gehalten. Ein 31-Jähriger hingegen kam nicht zum Stehen und fuhr auf die beiden Fahrzeuge auf.

Durch den Aufprall wurde die 31-jährige Beifahrerin des 34-Jährigen leicht verletzt. Auch die 8-Monate-alte Tochter der 38-Jährigen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.300 Euro.

Während der Unfallaufnahme standen die Polizeibeamten auf dem Radweg, der parallel zur Saarlandstraße verläuft. Einen unbekannten Fahrradfahrer schien dies massiv zu stören. Ohne die Geschwindigkeit zu verringern, fuhr er auf die Beamten zu und schimpfte lautstark. Da die Versorgung der Unfallbeteiligten wichtiger war, wurde der Fahrradfahrer nicht kontrolliert.

