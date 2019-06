Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Schwere Verletzungen, erlitt ein 44-jähriger Fahrradfahrer, der am Sonntag, 16.06.2019 gegen 01:00 Uhr die Friesenheimer Straße in Richtung Brunckstraße befuhr. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es zwischen dem Radfahrer und dem entgegenkommenden PKW zu einem Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer prallte in Folge dessen gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Autos. Bei beiden Unfallbeteiligten konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

