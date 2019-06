Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen Rheingönheim - Unberechtigte lösen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Ludwigshafen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am späten Samstagabend, 15.06.2019, gegen 22:00 Uhr, Zutritt zu einer Lagerhalle in der Erbachstraße in Ludwigshafen, lösten in der Folge einen Brandmeldealarm und damit sowohl einen Polizei- als auch Feuerwehreinsatz aus. Nebst der Beschädigung einiger Gegenstände entfernten die unbekannten Täter einen Feuerlöscher von der Wand und aktivierten diesen, wodurch es zur Rauchentwicklung und schließlich dem Auslösen der Brandmeldeanlage kam. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell