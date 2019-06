Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 - Totalschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Freitagabend, den 14.06.2019, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der B37 im Bereich der Hochstraße Süd zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines einzelnen PKW. Augenscheinlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die 20-jährige Fahrerin eines silbernen BMW auf dem Weg in Richtung Bad Dürkheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Am PKW der 20-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde sie glücklicherweise nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur der B37 im Bereich der Unfallstelle temporär gesperrt werden.

