Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrerin angefahren - Zeugen von Unfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gegen 07:45 Uhr kam es am 13.06.2019 in der Dammstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 23-Jährige Fahrradfahrerin war kurz vor der Kreuzung zur Yorkstraße dem Radweg über die Straße gefolgt, als eine bislang unbekannte Person in ihrem roten Kleinwagen von hinten angefahren kam und die Fahrradfahrerin touchierte. Die 23-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der oder die Autofahrer/in entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

