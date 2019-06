Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PI Ludwigshafen 1 - Einbruch in eine Arztpraxis

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Freitag, den 14.06.2019, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Arztpraxis in der Leininger Straße und durchsuchten diese nach Diebesgut. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht geklärt. Die Ermittlungen zu den entwendeten Gegenständen dauern an.

