POL-PDMY: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Serie

Welling Trimbs und Mendig (ots) - Im Rahmen gezielter Verkehrsüberwachungsmaßnahmen wurden am Wochenende drei Verkehrsteilnehmer ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt. Am Samstag, 07.07.2018, gg. 16.20 h, wurde in 56753 Welling ein 21-jähriger Pkw-Fahrer angehalten und überprüft. Er log, dass sich die Balken bogen und benannte falsche Personalien. Die erdrückende Beweislast wurde ihm zu schwer. Noch in der Nacht zum Samstag erschien er auf der Wache und machte reinen Tisch. In einem Nachbarort von Welling konnte ein 16-jähriger Motorradfahrer angehalten und kontrolliert werden. Er trainierte für die bevorstehende praktische Führerscheinprüfung. Die wird er nun verschieben müssen. Noch jünger geht auch! Ein erst 13-jähriger wurde am Sonntag, 08.07.2018 im Bereich 56743 Mendig mit einer nicht zugelassenen Voll-Cross-Maschine angehalten. Trotz nicht zu beanstandender Fahrkünste musste ihm die Weiterfahrt untersagt werden.

