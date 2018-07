POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der PI Cochem für das Wochenende Freitag, 06.07.2018 - Sonntag, 08.07.2018

1 weiterer Medieninhalt

PI Cochem (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht

Während der Pfingstkirmes in Landkern, 18. - 21.05.2018, befährt ein Kraftfahrzeug den dortigen Schulhof in der Hauptstraße und stößt gegen einen dort stehenden Schwebebalken. Im Anschluss entfernt sich der Fahrer/Fahrerin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachbeschädigung an Werbeschild

Am Freitag, 06.07.2018, 15.20 Uhr - 15.25 Uhr, wurde an einem Friseursalon in der Ravenéstraße in Cochem, ein Werbeschild durch eine männliche Person kaputtgetreten. Seine beiden dunkel gekleideten Begleiter entschuldigten sich zwar für das Fehlverhalten des bereits weitergegangenen Verursachers. Die Gruppe sei dann in Richtung Endertplatz davongegangen. Nachfolgende Beschreibung zum Tatverdächtigen liegt vor: 16-20 Jahre alt, dunkle, relativ kurze Haare, relativ groß und breit gebaut, schwarze Klamotten, mit einem auffälligen weißen Gürtel.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Am Freitag, 06.07.2018, gegen 18.00 Uhr, wurde an einem Mehrfamilienhaus in der Lilienthalstraße in Cochem-Brauheck das Schloss der Hauseingangstür aufgebrochen. Nach Angaben der Bewohner sei nichts entwendet worden.

Waldbrand

Am Samstag, 07.07.2018, gegen 11.55 Uhr, brannte in der Gemarkung Bremm, zwischen Bremm und Beuren, ein Waldstück von ca. 150 qm. Der Brand wurde durch den Einsatz der Feuerwehren aus Bremm, Ediger-Eller und Alf gelöscht. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Sachbeschädigungen

Nach einem Diebstahl eines blau/silbernen Roller, der Marke Hussar CPI, am 11./12.06.2018, aus dem Eingangsbereich vor einer Wohnung in der Hindenburgstraße in Ulmen, wurde der Roller nun am 06.07.2018 aufgefunden. Der Roller wurde in einem kleinen Waldstück, im rückwärtigen Bereich der Industriestraße in Ulmen, stark beschädigt und "ausgeschlachtet" (unter anderen wurde der Sportauspuff abmontiert), unter einem Baumhaus aufgefunden. Weiterhin stand neben dem Roller eine alte Ledercouch in der Farbe beige. Weitere herumliegende Gegenstände deuten darauf hin, dass sich Jugendliche dort möglicherweise regelmäßig getroffen hatten. Das Baumhaus wurde im Innenbereich mit blau/rosa Graffiti besprüht. Es sind die Buchstaben "LKL GAG" (bei dem Buchstaben G könnte es sich auch um die Zahl 6 handeln) aufgesprüht.

