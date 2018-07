POL-PDMY: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Neuenahr (ots) - Am Donnerstagmittag befuhren die 25-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades und eine 51-jährige Pkw-Fahrerin die Sebastianstraße in Richtung Ahrweiler. Wegen hohem Verkehrsaufkommen musste die Pkw-Fahrerin abbremsen. Dies bemerkte die dahinter fahrende Rollerfahrerin offensichtlich zu spät und fuhr voll auf den abbremsenden Pkw auf. Durch den Aufprall zog sich die 25-Jährige aus der Kreisstadt schwere Verletzungen im gesamten Körperbereich zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Bad Neuenahr verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden lediglich geringe Schäden. Glücklicherweise trug die Rollerfahrerin einen Schutzhelm, so dass hier weitere schwere Verletzungen vermieden wurden.

