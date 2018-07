POL-PDMY: Betrunkene Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall

Mayen, Polcher Straße (ots) - Am 03.07.2018, wurde die Polizei Mayen gegen 09:15 h, zu einem unfallbeschädigten Pkw, Marke, Citroen, in den Bannerberg gerufen. Vor Ort wurde eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Mayen in einem DRK-Fahrzeug behandelt. Die Fahrerin sei eventuell verwirrt oder verletzt. Einer Zeugin war zuvor die unsichere Fahrweise der Fahrzeugführerin aufgefallen. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 2,46 Promille. Im Rahmen weiterer Anschlussermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin in der Polcher Straße beim Befahren einer Verkehrsinsel ein Verkehrsschild beschädigt hatte und danach ihre Fahrt bis zum Bannerberg fortsetzte. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

