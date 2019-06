Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 - Edigheim -Körperverletzung durch Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Donnerstag, d. 13.06.2019, kam es zu einem Vorfall in der Bgm.-Fries-Straße in Ludwigshafen, bei dem ein PKW-Fahrer von einem Radfahrer während des Überholvorgangs zunächst beleidigt wurde. Kurze Zeit später musste der PKW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, was der Radfahrer nutzte, um den PKW-Fahrer durch die geöffnete Seitenscheibe anzugreifen. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen beiden Beteiligten, bis der Radfahrer von der Örtlichkeit flüchtete. Der Geschädigte meldete den Vorfall erst am 14.06.2019 der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, jedoch ist der Radfahrer bislang unbekannt, weshalb Zeugen des Vorfalls gebeten werden, sich bei der Polizei unter der 0621/963-2222 zu melden.

