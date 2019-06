Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall - betrunkener Fahrradfahrer-

Gries (ots)

Am 01.06.19 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer die K 8 von Gries kommend. Er kam er nach rechts in den unbefestigten Straßenrand, stürzte und prallte mit dem Kopf gegen die Schutzplanke. Der Fahrradfahrer wurde in die Uniklinik Homburg verbracht. Wie sich später herausstellte, war der Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert.

