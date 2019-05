Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Straßenverkehrs-Gefährdung

Meisenheim (ots)

Zwei Gullydeckel sind in der Nacht zum Freitag in der Raumbacher Straße ausgehoben worden. Ein vorbeikommender Zeuge versuchte sie wieder einzusetzen, was ihm jedoch nicht gelang. Er verständigte hierauf die Polizei. Die Beamten konnten einen Deckel wieder einfügen und den zweiten so verklemmen, dass das Loch gesichert war. Es stellt sich die Frage, wer die beiden Deckel ausgehoben hatte. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise unter 06382 9110.

