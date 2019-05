Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Drogen angetroffen

Lauterecken (ots)

Eine Drogenkontrolle hat die Polizei am Donnerstagabend am Bahnhof durchgeführt. Beim Eintreffen der Streife zog ein Jugendlicher gerade an einem Joint, gab ihn jedoch beim Erkennen der Polizei an einen Heranwachsenden weiter. Dieser legte ihn, noch brennend, in seine Jacke. Bei dem Heranwachsenden wurden bei der Durchsuchung zudem ein Grinder (Mühle zum Zerkleinern von Kräutern) und ein leeres Tütchen mit Betäubungsmittelanhaftungen gefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

