Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Schule

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Donnerstag, 30.05.19 gegen 17:00 Uhr meldete der Hausmeister der IGS Schönenberg-Kübelberg mehrere Sachbeschädigungen. Die gesamte Gebäudestirnseite wurde mit Paintball-Kugeln beschossen. Außerdem wurde im 1. OG eine Scheibe mittels einer Flasche eingeworfen. Mehrere Lammellenrolladen wurden durch Tritte beschädigt. Sachdienstliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell