Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vater behindert Rettungsmaßnahmen

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Eine 20-Jährige aus Euskirchen missachtete am Samstagabend (20.47 Uhr) an der Kreuzung Zur Tomberger Mühle / Lohmühlenweg die Vorfahrtregelung "Rechts vor Links". Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Pkw. Die Frau und der Pkw-Fahrer (19) und sowie dessen Fondinsasse wurden verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Vater (50) der Verursacherin behinderte die Maßnahmen des eingesetzten Rettungsdienstes. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Euskirchen verbracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell