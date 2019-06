Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handgemenge zwischen sieben Personen

Ludwigshafen (ots)

In der Bismarckstraße kam es am 17.06.2019 gegen 00:20 Uhr nach Unstimmigkeiten zu verbalen Streitigkeiten und einem Handgemenge.

Ein 45-Jähriger war zu diesem Zeitpunkt an der Ampel mit seinem Auto von der Wredestraße in die Bismarckstraße abgebogen. Ein 26-Jähriger und seine 25-jährige Ehefrau, die gerade dabei waren, die Straße an der Ampel zu überqueren, fühlten sich davon gefährdet. Es kam zu verbalen Streitigkeiten, die darin gipfelten, dass das Ehepaar dem Autofahrer durch die geöffnete Scheibe ins Gesicht schlug. Vier unbeteiligte Zeugen eilten herbei und es kam auch zwischen ihnen und den Eheleuten zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen.

