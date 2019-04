Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- In Räume des Wildparks eingebrochen

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Betriebshofes im Wildpark im Schoferweg verschafft. Sie hebelten Türen zu fünf Räumen auf und hielten vermutlich Ausschau nach Wertgegenständen. Die Täter entkamen allerdings ohne Beute und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Pforzheim Süd, Telefon 07231 186-3311, erbeten.

