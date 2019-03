Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall auf Kreuzung, wer hatte Grünlicht? Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 06.40 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Berliner Straße / Luisenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Pkw-Führer fuhr aus westlicher Richtung auf die Kreuzung ein und kollidierte mit dem 37 Jahre alten Lenker eines Daimler Benz, welcher auf der Berliner Straße in nördlicher Richtung die Kreuzung überqueren wollte. Beide Fahrzeugführer geben an Grünlicht für ihre Fahrtrichtung gehabt zu haben. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang, insbesondere der Ampelschaltung machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Pforzheim, unter der Rufnummer: 07231 186-4100, in Verbindung zu setzen.

