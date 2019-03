Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Pforzheim (ots)

Am Freitag gegen 13:15 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht am Pforzheimer Hauptbahnhof. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein Bus der Linie 2 von der Stadtmitte kommend in die Haltestelle Hauptbahnhof ein, als ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkws mit Werbeaufschrift links in Richtung Lindenstraße daran vorbeifuhr und dabei den linken Außenspiegel des Busses streifte. Es entstand hierbei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/1864100 in Verbindung zu setzen.

Stefan Schuler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell