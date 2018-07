POL-SO: Soest - Polizei sucht Roller-Fahrer nach Unfallflucht

Soest (ots) - Am Sonntagmorgen, um 08:45 Uhr, prallte ein Motorroller auf einen geparkten Pkw am Metzer Weg. Mehrere Zeugen beobachteten ein junges Pärchen, welches nach dem Unfall den Roller wieder aufhob, den Schaden begutachtete und flüchtete. Der Mann wird als etwa 18 Jahre alt, 175 Zentimeter groß mit schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung beschrieben. Die jugendliche Beifahrerin soll ebenfalls etwa 18 Jahre alt sein, 160 Zentimeter groß mit korpulenter Figur und schwarzen, langen Haaren. Der grau-schwarze Roller der Beiden war vorn stark beschädigt. Der Schaden an dem Pkw wird auf etwa 1500,- EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen oder deren Roller geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

